Дмитрий Рогозин ночью приземлился в Толмачево

Самолет с чиновником действительно приземлился в аэропорту Толмачево в ночь на 21 июня, подтвердил VN.ru источник в правительстве Новосибирской области.

Дмитрию Рогозину предстоит посетить несколько мероприятий на Международном форуме «Технопром-2017», который в эти дни проходит в Новосибирске.

В частности, вице-премьер вместе с министром обороны Индии Аруном Джейтли, полпредом президента РФ в СФО Сергеем Меняйло и губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким примут участие в заседании комитета высокого уровня по сотрудничеству в области высоких технологий военного, двойного и гражданского назначения Российской Федерации и Республики Индии. По завершении заседания запланирован пресс-подход Рогозина и Джетли.

В правительстве РФ Дмитрий Рогозин, будучи заместителем председателя, курирует оборонзаказ, ВПК, атомную и космическую промышленность, авиастроение, судостроение, экспортный контроль и военно-техническое сотрудничество.

Ранее Рогозин уже посещал Новосибирск, в том числе прошлогодний «Технопром-2016». В тот раз он заявил, что «Технопром» должен быть не только детищем Новосибирска: «Мы могли бы делать и выездные мероприятия “Технопрома”, например, посетить Восточный космодром. Покажем этот уникальный объект, строящийся подземный город, все его технические комплексы».

Нынешний форум проводится в пятый раз, и в этом году он достиг наибольшего размаха. В Новосибирске собрались около пяти тысяч экспертов, предпринимателей, представителей власти всех уровней.