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07:22 (мск), источник: Tengrinews

Министерство юстиции и НПП «Атамекен» сделали совместное заявление

Министерство юстиции и Национальная палата предпринимателей «Атамекен» сделали совместное заявление, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Министерство юстиции и Национальная палата предпринимателей “Атамекен” плодотворно взаимодействуют в рамках законопроектной деятельности и в дальнейшем продолжат успешное сотрудничество в целях качественной проработки концепций законопроектов», — отмечается в распространенном заявлении.

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«Заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности — это особая стадия и своеобразный тест на качество той или иной концепции законопроекта. В связи с этим обсуждение концепций законопроектов требует участия в заседании всех заинтересованных сторон для дальнейшей выработки конструктивных предложений», — говорится в совместном заявлении ведомств.

«Напомним, что в целях обеспечения открытости и прозрачности законопроектной деятельности с октября прошлого года заседания МВК проходят с участием СМИ, а с апреля текущего года ведется прямая трансляция заседаний на сайте Министерства юстиции. Докладчики после выступления перед членами МВК выходят к прессе и отвечают на вопросы журналистов. Всего с октября прошлого года по сегодняшний день прошло 17 заседаний МВК с участием СМИ, на которых были рассмотрены шесть депутатских законопроектов, 40 концепций законопроектов, семь проектов постановлений правительства», — сообщается в заявлении.

Ранее сообщалось, что министр юстиции Марат Бекетаев сделал замечание «Атамекену». В НПП прокомментировали заявление министра юстиции.

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