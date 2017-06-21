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08:29 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские депутаты возьмутся за трудоустройство инвалидов

В компании общественников и бизнесменов.

Источник: УралИнформБюро

Депутаты соцкомитета Заксобрания Свердловской области приняли решение о создании рабочей группы, которая рассмотрит целесообразность изменения законодательства в сфере трудоустройства инвалидов. В ее состав вошли 15 человек, передает корреспондент «Уралинформбюро».

Помимо самих парламентариев в рабочей группе будут представители ветеранских общественных объединений, профсоюзов и бизнеса. От правительства области делегирована начальник отдела по делам инвалидов минсоцполитики Татьяна Любушкина.

Как пояснил зампредседателя социального комитета Евгений Зяблицев, в сфере трудоустройства инвалидов остается много нерешенных проблем — участникам группы предстоит проработать вопросы устранения «белых пятен» в соответствующих законодательных актах.

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