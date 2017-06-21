Иркутск назвали рыхлым городом
Рыхлым городом назвал Иркутск на слушаниях в думе 21 июня 2017 года председатель комитета по градостроительной политике Иван Готовский.
Рыхлым городом назвал Иркутск на слушаниях в думе 21 июня 2017 года председатель комитета по градостроительной политике Иван Готовский.
По его словам, территория Иркутска сопоставима с территорией половины старой Москвы, но там живёт несколько миллионов, а у нас — 600 тыс. человек.
По словам Ивана Готовского, в центре много индивидуальной жилой застройки, огородов, аварийных домов, плотность населения невысокая, поэтому дорого обходится содержание инженерной инфраструктуры, невозможно формировать «нормальную экономику города».
«Говорим про экономику города, а про экономику человека не вспоминаем, — ответил ему депутат думы Сергей Юдин. — Или мы хотим уплотнить Иркутск