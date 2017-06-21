Иркутск назвали рыхлым городом

По его словам, территория Иркутска сопоставима с территорией половины старой Москвы, но там живёт несколько миллионов, а у нас — 600 тыс. человек.

По словам Ивана Готовского, в центре много индивидуальной жилой застройки, огородов, аварийных домов, плотность населения невысокая, поэтому дорого обходится содержание инженерной инфраструктуры, невозможно формировать «нормальную экономику города».