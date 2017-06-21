Мэр Омска рассказал перед уходом о мотивах роста цен на проезд

В ходе отчета была затронута транспортная проблема города, которая, по словам Двораковского, уже начала разрешаться.

«Все эти годы мы понимали, что город будет комфортным при организации транспортной системы», — заявил мэр по прошествии пяти лет на посту.

Так, только в этом году было решено перекроить маршрутную систему города, а упорядочивать частных перевозчиков и бороться с нелегалами мэрия начала в прошлом, 2016-м, году. Тогда же выросла и стоимость проезда — с 18 до 22 рублей.

«Повышение стоимости проезда — это вопрос не политический, а социально-экономический», — объяснил Двораковский, тут же вспомнив, что Омск является одним из немногих городов с сохраненными льготами на проезд.

Так, на компенсацию межтарифной разницы было направлено 450 млн рублей из бюджета города только в прошлом году.

«Экономика города такова, что исключено обновление автопарка — требуется обновить более 1 тысячи единиц транспортных средств», — констатировал мэр.

Тем не менее при всех финансовых трудностях, по словам Двораковского, состояние городского транспорта выправляется. Так, уже в текущем году пассажиропоток в муниципальном транспорте предполагается увеличить на 8%.