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08:06 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский губернатор уехал в Новосибирск

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский находится с рабочей поездкой в Новосибирске. Там он встретится с членами совета при полномочном представителе президента в СФО и руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Также губернатор края примет участие в международном форуме «Технопром-2017», на котором также будет обсуждаться развитие оборонно-промышленного комплекса региона.

Напомним, до назначения на должность губернатора Красноярского края Виктор Толоконский возглавлял Новосибирскую область.

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