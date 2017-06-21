Красноярский губернатор уехал в Новосибирск
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский находится с рабочей поездкой в Новосибирске. Там он встретится с членами совета при полномочном представителе президента в СФО и руководителями предприятий
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский находится с рабочей поездкой в Новосибирске. Там он встретится с членами совета при полномочном представителе президента в СФО и руководителями предприятий
Также губернатор края примет участие в международном форуме «Технопром-2017», на котором также будет обсуждаться развитие
Напомним, до назначения на должность губернатора Красноярского края Виктор Толоконский возглавлял Новосибирскую область.