Вице-премьер Рогозин осмотрел выставку «НТИ ЭКСПО» на «Технопроме-2017»
Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин участвует в работе форума «Технопром-2017» в Новосибирске.
Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин участвует в работе форума «Технопром-2017» в Новосибирске.
21 июня
В начале второго дня работы форума технологического развития «Технопром-2017» на выставке науки, технологий и инноваций «НТИ ЭКСПО» внимание высоких гостей привлекла экспозиция, посвященная реализации программы реиндустриализации Новосибирской области.
В рамках экспозиции региона представлены стенды всех подразделений
Также зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий осмотрели экспозиции: корпорации «Росатом», робототехнику производства АО НПО
стенд аддитивных технологий для АПК (представленный Фондом перспективных исследований), федеральной службы по интеллектуальной собственности «Роспатент», стенд Приднестровской Молдавской республики с разработками совместного предприятия УЗСАМ (ЗАО «МПТК Технокомплект» г. Дубна и НП АО «Электромаш» г. Тирасполь), а также экспозицию Сибирского отделения РАН.
После осмотра выставки науки, технологий и инноваций «НТИ ЭКСПО» гости приняли участие в заседании Комитета высокого уровня по сотрудничеству в области высоких технологий военного, двойного и гражданского назначения Российской Федерации и Республики Индии. По итогам совещания запланирован брифинг для СМИ.
Напомним, что «Технопром-2017» проходит под лозунгом «Перспектива лидерства: Делай в России!».