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09:03 (мск), источник: VN.ru

Вице-премьер Рогозин осмотрел выставку «НТИ ЭКСПО» на «Технопроме-2017»

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин участвует в работе форума «Технопром-2017» в Новосибирске.

21 июня вице-премьер осмотрел экспозиции выставки науки, технологий и инноваций «НТИ ЭКСПО» вместе с полпредом Президента РФ в СФО Сергеем Меняйло и губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким.

В начале второго дня работы форума технологического развития «Технопром-2017» на выставке науки, технологий и инноваций «НТИ ЭКСПО» внимание высоких гостей привлекла экспозиция, посвященная реализации программы реиндустриализации Новосибирской области.

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В рамках экспозиции региона представлены стенды всех подразделений научно-производственного кластера «Сибирский Наукополис»: Биотехнопарк Кольцово, Медицинский технопарк, Медицинский промышленный парк, индустриальный биомедицинский парк «Зеленая долина», Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка (Академпарк) и Межрегиональная программа «Сибирская биотехнологическая инициатива».

Также зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий осмотрели экспозиции: корпорации «Росатом», робототехнику производства АО НПО НИИИП-НЗиК,

стенд аддитивных технологий для АПК (представленный Фондом перспективных исследований), федеральной службы по интеллектуальной собственности «Роспатент», стенд Приднестровской Молдавской республики с разработками совместного предприятия УЗСАМ (ЗАО «МПТК Технокомплект» г. Дубна и НП АО «Электромаш» г. Тирасполь), а также экспозицию Сибирского отделения РАН.

После осмотра выставки науки, технологий и инноваций «НТИ ЭКСПО» гости приняли участие в заседании Комитета высокого уровня по сотрудничеству в области высоких технологий военного, двойного и гражданского назначения Российской Федерации и Республики Индии. По итогам совещания запланирован брифинг для СМИ.

Напомним, что «Технопром-2017» проходит под лозунгом «Перспектива лидерства: Делай в России!».

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