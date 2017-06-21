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09:16 (мск), источник: Om1.ru

Двораковский, подводя итоги своей 5-летней работы, поблагодарил Путина за дороги

Мэр Омска с удовлетворением отметил, что благодаря федеральным средствам в городе удалось привести в порядок дороги. В прошлом году в городские магистрали «укатали» почти два миллиарда.

В Омском городском совете сегодня заслушали отчет мэра Вячеслава Двораковского, которые подвел не только итоги работы администрации в 2016 году, но и проанализировал работу своей команды с лета 2012 года, то есть с момента вступления в должность. При этом он отметил, что в этот непростой для города период, администрация справилась с ситуацией и достойно встретила юбилей.

Вячеслав Двораковский, мэр города Омска:

— Мы отпраздновали 300-летие города. В этом году заканчиваются полномочия мэра и депутатского созыва. Это был противоречивый период, но мы справились. Мы выполнили в 2016 году программу 20−40. Только по этому плану мы потратили 210 миллионов на благоустройство.

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Сданы 24 объекта к юбилею, а на строительство объектов культуры финансирование увеличено в 115 раз. В 6 раз больше работ по ремонту дорог. Расселены 106 аварийных домов с опережением показателей. Мы стали первыми по программе расселения ветхого и аварийного жилья. На эти цели потрачены 4 миллиарда.

Мэр Омска признал, что бюджетные ассигнования пошли в первую очередь на исполнение судебных решений. В настоящий момент исполняются судебные решения 2012−2013 годов. При этом существенным образом изменился облик город после разработки плана размещения нестационарных объектов. И теперь каждый предприниматель знает, что прежде чем установить киоск, надо выиграть конкурс. Более того, с улиц исчезла реклама, которая совсем недавно заполоняла город.

При этом мэр отдельно поблагодарил не только свою команду, но и президента Владимира Путина за выделяемые федеральным центром средства на ремонт дорог.

Вячеслав Двораковский, мэр города Омска:

 — Я не единственный мэр который скажет спасибо президенту за помощь в ремонте дорог. В прошлом году выделено 1,75 миллиарда, и еще пять лет мы будем получать как минимум по миллиарду рублей в год. В этом году мы исключили авральность в работе, мы достигли системности. Планируем отремонтировать 900 тысяч квадратных метров дорог, это половина дорожной сети Омска.

Срок полномочий мэра, напомним, истекает 11 июля 2017 года, однако он будет исполнять обязанности до выборов нового градоначальника, назначенных на конец ноября.

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