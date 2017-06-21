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08:33 (мск), источник: РИА Новости

В Баку заявили о захвате армянского военнослужащего

БАКУ, 21 июн — РИА Новости, Вугар Гасанов. Министерство обороны Азербайджана заявило о захвате члена разведывательно-диверсионной группы ВС Армении.

«Двадцатого июня в вечерние часы разведывательно-диверсионная группа ВС Армении попыталась пересечь линию соприкосновения войск. В результате опережающих мер ВС Азербайджана армянская сторона понесла потери. Один из членов группы захвачен. Общественности будет дана дополнительная информация», — рассказали РИА Новости в пресс-службе азербайджанского военного ведомства.

Комментарием армянской стороны РИА Новости не располагает.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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