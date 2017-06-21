В Баку заявили о захвате армянского военнослужащего
БАКУ, 21 июн — РИА Новости, Вугар Гасанов. Министерство обороны Азербайджана заявило о захвате члена
БАКУ, 21 июн — РИА Новости, Вугар Гасанов. Министерство обороны Азербайджана заявило о захвате члена
«Двадцатого июня в вечерние часы
Комментарием армянской стороны РИА Новости не располагает.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.