Кандидатов в мэры и главы администраций в Иркутской области выбрала «Единая Россия»

Из них большинство — члены партии и сторонники, есть и беспартийные. Как сообщает 21 июня пресс-служба ИРО ЕР, кандидатом на должность мэра Бодайбинского района стал Евгений Юмашев, Жигаловского района — Игорь Федоровский, Слюдянского района — Андрей Должиков, Тулунского района — Михаил Гильдебрант. Все они действующие мэры. В Усолье-Сибирском, где возвращаются прямые всенародные выборы мэра, партия назвала своим кандидатом Максима Торопкина.

В Усть-Куте ЕР поддержит Александра Душина, в Железногорске-Илимском — Алексея Козлова, в Жигалово — Дмитрия Лунёва, в посёлке Чунский — Алексея Емелина, в Усть-Уде — Андрея Тарасенко, в Бодайбо — Алексея Ботвина, в Шелехове — Сергея Липина. На должность главы посёлка Куйтун партия выдвигает Альбину Хомич, известную спортсменку, занимающуюся тяжёлой атлетикой.

«Все кандидаты, которые идут на выборы от партии “Единая Россия”, в обязательном порядке участвуют в предварительном голосовании, — отметил секретарь ИРО Сергей Брилка. — Конкурентная борьба помогает нам определить самого сильного кандидата. Кроме того, мы таким образом формируем кадровый резерв. На самых напряжённых участках мы используем первую, самую открытую модель, предлагая всем жителям высказать своё мнение».