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08:57 (мск), источник: СуперОмск

Омский горсовет принял отставку вице-спикера Василия Мамонтова в его отсутствие

Сегодня, 21 июня, на пленарном заседании горсовет принял решение о досрочном прекращении полномочий первого вице-спикера Василия Мамонтова. Заявление об отставке Мамонтов подал по собственному желанию.

«В Омский городской Совет поступило заявление Мамонтова Василия Васильевича о прекращении полномочий по собственному желанию», — зачитала постановление председатель Галина Горст.

Таким образом, депутатские полномочия Мамонтова прекращаются с сегодняшнего дня, 21 июня. На заседании Василий Мамонтов уже отсутствовал.

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