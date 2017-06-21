Омский горсовет принял отставку вице-спикера Василия Мамонтова в его отсутствие
Сегодня, 21 июня, на пленарном заседании горсовет принял решение о досрочном прекращении полномочий первого
Сегодня, 21 июня, на пленарном заседании горсовет принял решение о досрочном прекращении полномочий первого
«В Омский городской Совет поступило заявление Мамонтова Василия Васильевича о прекращении полномочий по собственному желанию», — зачитала постановление председатель Галина Горст.
Таким образом, депутатские полномочия Мамонтова прекращаются с сегодняшнего дня, 21 июня. На заседании Василий Мамонтов уже отсутствовал.