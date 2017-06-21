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09:30 (мск), источник: СуперОмск

Уходящий мэр Омска пообещал не бросать жильцов ветхих домов

Сейчас в Омске завершают переселять жильцов аварийных домов, вошедших в программу по переселению до конца 2012 года.

Всего в программу вошло 347 домов. Однако за последующие годы аварийными были признаны еще 155−157 зданий.

«На 347 домов затратили 4 млрд рублей. По оценке с учетом технологий, которыми мы пользуемся по застройке, нужно тоже 4 млрд. Большие дома требуют больших затрат. На федеральном уровне понимают, что это не проблема Омска, а проблема Сибири, страны», — отчитался Двораковский.

Так, по поручению президента Владимира Путина недавно программа переселения была признана бессрочной.

«2018 год будет использован для формирования программы. Он будет переходный, несколько снизим темпы переселения, но люди брошены не будут», — заявил мэр, которого также вскоре эта проблема касаться не будет.

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