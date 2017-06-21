Иркутская область вошла в пятерку экономически успешных регионов страны

Иркутская область вошла в ТОП-5 экономически успешных регионов страны — такие данные приводит научно исследовательский центр Высшей школы экономики (ВШЭ). По итогам апреля 2017 года в Приангарье выросли показатели по всем пяти секторам экономики — промышленность, строительство, розничная и оптовая торговля, платные услуги. Индекс региональной экономической активности субъекта РФ равен 100%. Таким же успешным ростом могут похвастаться только Воронежская, Тюменская, Кемеровская области. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

В опубликованном выпуске «Комментарии о государстве и бизнесе» на ежемесячной основе рассчитываются региональные индексы экономической активности. В представленном документе экспертами была проанализирована экономическая активность российских регионов с февраля по март текущего года: так, если в регионе наблюдался рост в пяти секторах экономики, то индекс региональной экономической активности равняется 100%, если в каком-то одном — 20%, напротив, если ни в одном из пяти — нулю.

«Индекс основывается на прозрачных расчетах, в отличие от многих других, он охватывает несколько секторов экономики, то есть позволяет комплексно судить об экономическом развитии», — отметил министр экономического развития Приангарья Евгений Орачевский.

По информации Национального исследовательского центра Школы высшей экономики, с момента опубликования первых региональных индексов в июле 2016 года по итогам мая текущего года среднее значение индекса для Иркутской области составило 69,1%. Это значительно выше среднего индекса как по регионам Сибирского федерального округа — 44,4%, так и по РФ в целом — 44,7%.

Число регионов, в которых экономическая активность выросла в среднем за три последних месяца (февраль-апрель 2017 года), составило 38. Наиболее успешными (средний за три месяца индекс РЭА выше 60%) оказались 14 регионов: Воронежская, Липецкая, Московская, Тюменская, Иркутская, Кемеровская, Омская области, Республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Удмуртская, Тыва, Ставропольский, Приморский край.