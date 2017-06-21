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08:59 (мск), источник: Uralpress.ru

Суд обязал Мелехина снести самострой на Увильдах

Аргаяшский районный суд (Челябинская область) признал незаконным выдачу разрешения Мелехину на самовольно построенный дом на лесных землях вблизи озера Увильды.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в прокуратуре области, проверка использования лесных земель у озера Увильды была проведена сотрудниками надзорного ведомства совместно с полицией и УФСБ региона.

Проверкой было установлено, что Мелехин самовольно построил капитальный объект на участке, отнесенном к ценным лесам, что запрещено Лесным кодексом.

В суд было направлено исковое заявление. Аргаяшский суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Выданное разрешение на строительство спорного объекта будет признано незаконным. Мелехин лишится права собственности на этот объект. Постройка будет признана самовольной и из единого государственного реестра недвижимости исключат запись о зарегистрированном праве.

Прокуратура продолжит контролировать исполнение законодательства при использовании лесных земель вблизи озера Увильды. По данным агентства, на сегодня решается вопрос еще по 10 гражданам, которые самовольно возвели строения в лесу около озера. В числе них и бывшие заместители губернатора.

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