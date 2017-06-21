Суд обязал Мелехина снести самострой на Увильдах

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в прокуратуре области, проверка использования лесных земель у озера Увильды была проведена сотрудниками надзорного ведомства совместно с полицией и УФСБ региона.

Проверкой было установлено, что Мелехин самовольно построил капитальный объект на участке, отнесенном к ценным лесам, что запрещено Лесным кодексом.

В суд было направлено исковое заявление. Аргаяшский суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Выданное разрешение на строительство спорного объекта будет признано незаконным. Мелехин лишится права собственности на этот объект. Постройка будет признана самовольной и из единого государственного реестра недвижимости исключат запись о зарегистрированном праве.

Прокуратура продолжит контролировать исполнение законодательства при использовании лесных земель вблизи озера Увильды. По данным агентства, на сегодня решается вопрос еще по 10 гражданам, которые самовольно возвели строения в лесу около озера. В числе них и бывшие заместители губернатора.