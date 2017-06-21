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09:39 (мск), источник: Om1.ru

Мэр Омска обратился к своему преемнику и подсказал, где взять деньги

Вячеслав Двораковский довольно неожиданно закончил свою речь обращением к сменщику, которого пока не знает никто.

Выступая сегодня, 21 июня, с отчетом о деятельности за последние 5 лет, мэр города Вячеслав Двораковский обратился к своему пока виртуальному преемнику, фамилия которого станет известна лишь в ноябре. Градоначальник отметил, что денег городу не хватало и посоветовал своему сменщику обратить внимание на процессинг.

Вячеслав Двораковский, мэр города Омска:

 — Признаю, условия для бюджета были непростыми. Но он увеличился на 1,2 миллиарда рублей. По сравнению с 2015 годом, доходы от рекламы увеличились в пять раз и составили 250 миллионов рублей. Выполнить планы 2016 года нам помогли слаженность и командность в работе.

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Пополнению бюджета способствовала и активная работа с землей, в городе было проверено более 12 тысяч участков, при этом выяснилось, что значительная часть использовалась незаконно, поэтому за пять лет с нарушителей взыскали 305 миллионов рублей арендной платы.

Мэр назвал причины острой нехватки средств, которая кроется в том, что от каждого собираемого в городе рубля Омску остается меньше 5 копеек.

Вячеслав Двораковский, мэр города Омска:

 — Все эти годы кто только не критиковал главный финансовый документ города. Мы не скрываем, что живем на 4,5 копейки с рубля доходов. На АСДГ ситуацию в Омске назвали беспрецедентной. Обращаюсь к будущим депутатам и мэру: решение бюджетной проблемы возможно только в законодательной плоскости. Нужно попробовать решить вопрос с процессингом. Мы начали решение этой проблемы, думаю, это надо продолжить.

Двораковский также отметил, что он надеется, что в городе срабатывает принцип преемственности, а пополнить городскую казну в будущем также поможет развитие промышленности и бизнеса. Причем сейчас власти делают упор и на налаживание международных связей.

Омск в рейтинге городов-миллионников по развитию промышленности занимает одну из первых строк, и еще одним ресурсом является развитие малого и среднего бизнеса, заявил Двораковский. В 2016 году на эти цели направлено 6 миллионов. Бизнес неоднократно заявлял, что его надо не спонсировать, а создавать условия для развития.

Завершая свою речь, градоначальник напомнил, что 3 июля омичи открывают логистический центр в Маньчжурии, позволяющий осуществлять поставки омской продукции в больших объемах. И китайские партнеры гарантируют применение льготной политики.

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