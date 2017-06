Назарбаев прокатил президента Финляндии на электрокаре

Мемлекет басшысы Финляндияның ұлттық павильонының ашылуында электрокарды жүргізіп, Финляндия Республикасының Президенті С.Ниинистёге «Астана ЭКСПО-2017» көрме кешенінің аумағын аралап көрсетті В ходе открытия национального павильона Финляндии Глава государства лично сел за руль электрокара и провел небольшую экскурсию для Президента Финляндской Республики С.Ниинистё по территории выставочного комплекса "Астана ЭКСПО-2017"

