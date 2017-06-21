Назарбаев прокатил президента Финляндии на электрокаре

Видео поездки двух президентов было опубликовано в Instagram пресс-службы Акорды.

«В ходе открытия национального павильона Финляндии Глава государства лично сел за руль электрокара и провел небольшую экскурсию для Президента Финляндской Республики С. Ниинистё по территории выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017», — говорится в описании ролика.