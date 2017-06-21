Дни Приморья в Китае завершились 20-ю подписанными соглашениями и футбольным матчем

Владивосток, 21 июня, PrimaMedia.

Дни Приморского края в провинции Хэйлунцзян, проводимые в рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО, завершились 19 июня. В ходе масштабного мероприятия прошел ряд успешных деловых переговоров, в результате которых было подписано 20 соглашений. В рамках Дней была представлена обширная культурная программа. На сцене филармонии Харбина состоялся концерт Тихоокеанского симфонического оркестра с участием солистов Приморской сцены Мариинского театра, который посетило около 1,2 тысяч человек. В Харбинской картинной галерее прошла выставка картин приморских художников. На примере образцов русской живописи китайских студентов обучали русскому языку. Также в рамках дней Приморского края в провинции Хэйлунцзян прошли бизнес-встречи и спортивные соревнования, сообщает корр. ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию Администрации Приморского края.

Основной целью Дней Приморского края в провинции Хэйлунцзян стало представление китайским партнерам возможностей дальневосточного региона в различных сферах — медицине, образовании, науке, торговле, туризме и спорте.

— Дружественные делегации обсудили развитие различных проектов в области здравоохранения и развития медицинского туризма. Китайские партнеры очень заинтересованы в строительстве реабилитационных центров в Приморском крае, которые будут работать на основе традиционной китайской медицины. Это направление сотрудничества сегодня является очень актуальным, прокомментировала первый заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края Елена Яскевич.