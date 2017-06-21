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09:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дни Приморья в Китае завершились 20-ю подписанными соглашениями и футбольным матчем

Российская делегация провела ряд успешных переговоров и организовала для китайских партнеров обширную культурную программу.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 июня, PrimaMedia.

Дни Приморского края в провинции Хэйлунцзян, проводимые в рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО, завершились 19 июня. В ходе масштабного мероприятия прошел ряд успешных деловых переговоров, в результате которых было подписано 20 соглашений. В рамках Дней была представлена обширная культурная программа. На сцене филармонии Харбина состоялся концерт Тихоокеанского симфонического оркестра с участием солистов Приморской сцены Мариинского театра, который посетило около 1,2 тысяч человек. В Харбинской картинной галерее прошла выставка картин приморских художников. На примере образцов русской живописи китайских студентов обучали русскому языку. Также в рамках дней Приморского края в провинции Хэйлунцзян прошли бизнес-встречи и спортивные соревнования, сообщает корр. ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию Администрации Приморского края.

Основной целью Дней Приморского края в провинции Хэйлунцзян стало представление китайским партнерам возможностей дальневосточного региона в различных сферах — медицине, образовании, науке, торговле, туризме и спорте.

— Дружественные делегации обсудили развитие различных проектов в области здравоохранения и развития медицинского туризма. Китайские партнеры очень заинтересованы в строительстве реабилитационных центров в Приморском крае, которые будут работать на основе традиционной китайской медицины. Это направление сотрудничества сегодня является очень актуальным, прокомментировала первый заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края Елена Яскевич.

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Участие в деловых переговорах приняли 200 представителей малого и среднего бизнеса Приморского края и 400 бизнесменов китайской стороны. Участники подписали соглашения о реализации совместных проектов в таких сферах, как транспорт и логистика, строительство, сельское хозяйство.

— Программа проведения дней Приморского края в Харбине была очень насыщенной. Она включала мероприятия в сфере экономики, науки, туризма, спорта и культуры. В том числе мы провели презентацию российских образовательных программ в рамках привлечения иностранных студентов в Дальневосточный Федеральный Университет. Сейчас в Приморском крае обучается свыше пяти тысяч иностранных студентов. Около трех тысяч — это граждане Китая, — отметил директор департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

Также, в ходе мероприятия между дружественными делегациями прошли спортивные соревнования по ушу, футболу, хоккею и настольному теннису. В соревнованиях принял участие знаменитый хоккейный клуб «Адмирал» и молодежная футбольная команда «Луч», одержавшая победу в дружественном матче. Позже для юных спортсменов из Китая провели тематические занятия по русскому языку.

Напомним, договоренность о проведении перекрестных дней была достигнута между губернатором края Владимиром Миклушевским и главой китайской провинции Лу Хао в ходе первого Восточного экономического форума в Приморье. По мнению главы Приморья, такие мероприятия позволяют расширить рамки двустороннего сотрудничества, выявить его новые, нестандартные формы. Так, в прошлом году во Владивостоке с большим успехом прошли Дни провинции Хэйлунцзян. На разных площадках прошло более 20 мероприятий по нескольким направлениям сотрудничества, участие в которых приняли более 500 человек. Так, по результатам встреч b2b был подписан ряд соглашений на общую сумму более 10 млрд рублей.

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