В Крыму прокомментировали планы Киева по запрету региональных сайтов

Ранее Министерство информационной политики Украины обнародовало перечень информационных ресурсов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также крымских сайтов, доступ к которым предлагается заблокировать. В число крымских сайтов попали в том числе сайты Русской общины Крыма, газеты «Крымская правда» и телерадиокомпании «Крым».

«Это является отражением тоталитарного мышления и желания не допустить, чтобы украинский народ знал правду о событиях, происходящих в Крыму, о том, как живет мирно и гармонично сегодняшний Крым. Украинскими властями делается все, чтобы усилить промывание мозгов и переформатировать сознание украинцев, настраивать их на враждебный лад в отношении и Донбасса, и Крыма, и России в целом», — сказал РИА Новости Мурадов.