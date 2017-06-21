В Крыму прокомментировали планы Киева по запрету региональных сайтов
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости, Виктор Лященко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости, Виктор Лященко.
Ранее Министерство информационной политики Украины обнародовало перечень информационных ресурсов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также крымских сайтов, доступ к которым предлагается заблокировать. В число крымских сайтов попали в том числе сайты Русской общины Крыма, газеты «Крымская правда» и телерадиокомпании «Крым».
«Это является отражением тоталитарного мышления и желания не допустить, чтобы украинский народ знал правду о событиях, происходящих в Крыму, о том, как живет мирно и гармонично сегодняшний Крым. Украинскими властями делается все, чтобы усилить промывание мозгов и переформатировать сознание украинцев, настраивать их на враждебный лад в отношении и Донбасса, и Крыма, и России в целом», — сказал РИА Новости Мурадов.
«Упреки в отношении свободы слова, нарушения соответствующих международных конвенций проявляются в украинских действиях в полной мере, однако никто на Западе этого не замечает, что тоже является отражением двуличной, лицемерной политики западных государств», — подчеркнул