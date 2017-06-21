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09:20 (мск), источник: 112.ua

В Украине вступил в силу закон о питьевом водоснабжении

В Украине вступил в силу закон № 2047-VIII «О питьевой воде и питьевом водоснабжении». Вчера документ опубликовали в официальном издании «Голос Украины».

Источник: 112.ua

Закон направлен на совершенствование законодательства в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения, урегулирования отношений, связанных с производством, транспортировкой и поставкой питьевой воды, отводом, транспортировкой и очисткой сточных вод.

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Ожидается, что воплощение документа создаст условия для обеспечения стабильного уровня обслуживания населения питьевой водой нормативного качества, улучшения качества предоставляемых услуг, надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Документ, в частности, определяет полномочия органов власти об утверждении правил приема сточных вод в системы централизованного водоотведения на общегосударственном и местном уровнях.

Как сообщалось, 18 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект № 4582 «О внесении изменений в закон Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении». Президент Украины Петр Порошенко подписал данный документ 15 июня.

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