МВФ назвал требования по пенсионной реформе в Украине

Отмечается, что стороны обсудили состояние внедрения структурных реформ в Украине, а также реализацию будущих мероприятий в этом вопросе.

В частности, Порошенко рассказал о результатах обсуждения украинским Нацсоветом реформ проекта пенсионной реформы.

«Директор-распорядитель МВФ отметила важность проведения сбалансированной пенсионной реформы, которая будет отвечать интересам государства и граждан Украины и гарантировать справедливые высокие стандарты социального обеспечения», — отметили в Администрации.

Во время встречи также затронули вопрос относительно перспектив проведения приватизации в государстве, надлежащего функционирования банковской системы, реформирования сферы государственных финансов и продолжения борьбы с коррупцией.