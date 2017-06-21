МВФ назвал требования по пенсионной реформе в Украине
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с
Об этом сообщает
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с
Об этом сообщает
Отмечается, что стороны обсудили состояние внедрения структурных реформ в Украине, а также реализацию будущих мероприятий в этом вопросе.
В частности, Порошенко рассказал о результатах обсуждения украинским Нацсоветом реформ проекта пенсионной реформы.
«Директор-распорядитель МВФ отметила важность проведения сбалансированной пенсионной реформы, которая будет отвечать интересам государства и граждан Украины и гарантировать справедливые высокие стандарты социального обеспечения», — отметили в Администрации.
Во время встречи также затронули вопрос относительно перспектив проведения приватизации в государстве, надлежащего функционирования банковской системы, реформирования сферы государственных финансов и продолжения борьбы с коррупцией.