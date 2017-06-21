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09:17 (мск), источник: Капитал

МВФ назвал требования по пенсионной реформе в Украине

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.
Об этом сообщает пресс-центр Администрации главы государства.

Источник: Капитал

Отмечается, что стороны обсудили состояние внедрения структурных реформ в Украине, а также реализацию будущих мероприятий в этом вопросе.

В частности, Порошенко рассказал о результатах обсуждения украинским Нацсоветом реформ проекта пенсионной реформы.

«Директор-распорядитель МВФ отметила важность проведения сбалансированной пенсионной реформы, которая будет отвечать интересам государства и граждан Украины и гарантировать справедливые высокие стандарты социального обеспечения», — отметили в Администрации.

Во время встречи также затронули вопрос относительно перспектив проведения приватизации в государстве, надлежащего функционирования банковской системы, реформирования сферы государственных финансов и продолжения борьбы с коррупцией.

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