Горст назвала работу мэра при дефицитном бюджете Омска героизмом

Отчет и работу мэра прокомментировала глава горсовета Галина Горст, которая назвала работу с дефицитным бюджетом Омска героизмом.

«Я сама была на Ассоциации дальневосточных и сибирских городов, и там была аналитика бюджетов городов — действительно, Омск упоминался очень много раз. Поэтому здесь имеются, наверное, элементы героизма, что с таким бюджетом удалось сделать очень много. Но здесь помогла все-таки программа “20−40”, когда мы готовились к юбилейным мероприятиям и, по сути, благоустраивали Омск на те деньги, которые выделялись из федерального и областного бюджетов», — отметила Горст.

Напомним, ранее в своем докладе Двораковский упоминал выводы той же Ассоциации, эксперты которой называли ситуацию в Омске касаемо бюджетной обеспеченности беспрецедентной.