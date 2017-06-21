Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Белый дом отреагировал на «угрозу России» сбивать самолеты США
Смерть близкого оставляет шрамы на сердце
Порошенко высказался о связях Трампа с Россией
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Пожар в Grenfell Tower Десятки человек погибли, выжившие штурмуют чиновников и требуют отставки Терезы Мэй
Безрукова, Климова с детьми и другие на премьере «Трансформеров»
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: похудевшая на 20 кг Скулкина показала фигуру в бикини
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10:17 (мск), источник: СуперОмск

Горст назвала работу мэра при дефицитном бюджете Омска героизмом

Сегодня, 21 июня, перед горсоветом с отчетом о своей работе за 2016 год выступил мэр Вячеслав Двораковский, рассказав об успехах и сложностях и дав наставления своему последователю на посту градоначальника.

Отчет и работу мэра прокомментировала глава горсовета Галина Горст, которая назвала работу с дефицитным бюджетом Омска героизмом.

«Я сама была на Ассоциации дальневосточных и сибирских городов, и там была аналитика бюджетов городов — действительно, Омск упоминался очень много раз. Поэтому здесь имеются, наверное, элементы героизма, что с таким бюджетом удалось сделать очень много. Но здесь помогла все-таки программа “20−40”, когда мы готовились к юбилейным мероприятиям и, по сути, благоустраивали Омск на те деньги, которые выделялись из федерального и областного бюджетов», — отметила Горст.

Напомним, ранее в своем докладе Двораковский упоминал выводы той же Ассоциации, эксперты которой называли ситуацию в Омске касаемо бюджетной обеспеченности беспрецедентной.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
СМИ рассказали о работе Минфина над пенсионной реформой
Порошенко хочет получать уголь и газ из США
Глава Минфина Германии: нельзя позволять РФ и Китаю доминировать
В Саудовской Аравии сменился наследный принц
Исполнитель теракта на вокзале в Брюсселе убит
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Португалию
В Мурманске выпал снег
Спорт
Акинфеев vs Роналду: отбить золотой мяч Сегодня Россия сыграет второй, и главный, матч группового этапа Кубка конфедераций
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
С петербургского застройщика взыскали долги по зарплате
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь