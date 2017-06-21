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09:36 (мск), источник: Капитал

Закон об отмене «закона Савченко» вступил в силу

Закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады «Голос України» 20 июня и вступает в силу на следующий день после опубликования.

Источник: Капитал

Закон, который отменяет возможность пересчета срока тюремного заключения по «закону Савченко» (закон о зачислении одного дня предварительного заключения как двух дней в срок основного наказания), вступил в силу.

Закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады «Голос України» 20 июня и вступает в силу на следующий день после опубликования, передают Українські новини.

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В частности закон предусматривает, что предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания в случае осуждения к лишению свободы день за день. Аналогичное положение действовало до принятия «закона Савченко».

Напомним, закон о зачислении одного дня предварительного заключения как двух дней в срок основного наказания («закон Савченко») вступил в силу в декабре 2015 года. В январе 2016 года, согласно данному закону, вышел из тюрьмы судья Игоря Зварич, которого приговорили к 10 годам тюрьмы за взяточничество. Кроме того, суд скостил срок осужденному к 8 годам тюрьмы Андрею Слюсарчуку, известному как «доктор Пи», и он вышел на свободу. В апреле вышел из тюрьмы осужденный за убийство бывший депутат Верховной Рады Виктор Лозинский, а организатор самой масштабной строительной аферы «Элита-центра» Александр Волконский (Шахов) вышел из СИЗО.

К ноябрю 2016 года по «закону Савченко» досрочно были освобождены из мест заключения 8,5 тыс. человек, подлежали освобождению 35 тыс. человек. Из уже освобожденных лиц 906 совершили повторные преступления, в частности 27 убийств, 21 нанесение тяжелых телесных повреждений, 12 изнасилований, 670 краж, 172 грабежа, 68 разбоев, 43 мошенничества и 23 хулиганства.

18 мая Рада отменила возможность пересчета срока тюремного заключения по «закону Савченко».

Президент Петр Порошенко 17 июня подписал закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения».

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