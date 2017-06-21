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09:32 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ поздравил выпускников Гагаузии с окончанием учебного года

Президент Республики Молдова Игорь Додон принял участие в торжественной церемонии по окончанию учебы, которая прошла на Площади Победы в г. Комрате.

Источник: Actualitati.md

— Поздравил более 400 выпускников Гагаузии с окончанием лицея и вручил Почетные президентские грамоты тем, кто закончил учебу с отличием. Поблагодарил коллектив преподавателей за работу и усилия во имя воспитания не одного поколения детей.

В ходе мероприятия объявил о том, что группа из самых лучших выпускников из каждого района страны, в том числе из Приднестровья и Гагаузии, получат приглашение посетить в начале июля Президентуру Республики Молдова для беседы и обмена мнениями по ряду вопросов, с которыми сталкивается молодежь, в частности о необходимых государственных молодежных проектах и программах, а также о взгляде молодого поколения на развитие нашей страны. Уверен, будет познавательно и интересно. Думаю, такие встречи станут хорошей традицией, — подчеркнул президент.

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