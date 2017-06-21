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09:31 (мск), источник: Tengrinews

Нигматулин раскритиковал родителей, отвлекающих детей планшетами

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин раскритиковал родителей, отвлекающих детей планшетами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Мы сейчас работаем над законопроектом… Очень много вопросов доступа детей к планшетам, айпадам и так далее. Когда мы видим, что дети с малого возраста (с планшетами) вместо того, чтобы книжки читать. А молодые родители только потакают, чтобы ребенок не беспокоил. В руки отдали, и вот он с утра до вечера сидит. А потом к пятилетнему возрасту у него и со зрением проблема, и другие болячки выходят. А Минздрав будет завтра говорить: «У нас нет запрещающей нормы в законодательстве», — сказал Нигматулин на заседании правительства.

Спикер Мажилиса назвал такую позицию Министерства здравоохранения «страусиной» и отметил, что она ни к чему хорошему не приведет.

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