Нигматулин раскритиковал родителей, отвлекающих детей планшетами
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин раскритиковал родителей, отвлекающих детей планшетами, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин раскритиковал родителей, отвлекающих детей планшетами, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Мы сейчас работаем над законопроектом… Очень много вопросов доступа детей к планшетам, айпадам и так далее. Когда мы видим, что дети с малого возраста (с планшетами) вместо того, чтобы книжки читать. А молодые родители только потакают, чтобы ребенок не беспокоил. В руки отдали, и вот он с утра до вечера сидит. А потом к пятилетнему возрасту у него и со зрением проблема, и другие болячки выходят. А Минздрав будет завтра говорить: «У нас нет запрещающей нормы в законодательстве», — сказал Нигматулин на заседании правительства.
Спикер Мажилиса назвал такую позицию Министерства здравоохранения «страусиной» и отметил, что она ни к чему хорошему не приведет.