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10:22 (мск), источник: Nakanune.ru

Глава Олимпийского комитета России поблагодарил Куйвашева за развитие массового спорта на Среднем Урале

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков направил благодарность главе Среднего Урала Евгению Куйвашеву за развитие массового спорта в регионе.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

«Евгений Владимирович, выражаем Вам признательность и благодарность за пропаганду олимпийского движения и здорового образа жизни среди населения региона, развитие массового спорта и поддержку мероприятий Олимпийского комитета России: Всероссийский олимпийский день, День зимних видов спорта, Всероссийский день ходьбы», — говорится в послании главы ОКР.

По данным министерства физической культуры и спорта Свердловской области, в 2016 году в регионе проведено 8 тыс. 120 различных спортивных мероприятий. В последние годы растет интерес к массовым спортивным событиям: в «Лыжне России-2016», которая прошла в рамках всероссийского праздника Дня зимних видов спорта, приняли участие 500 тыс. уральцев, а в забеге «Кросса наций» — уже 600 тыс. человек. Масштабными по территориальному охвату и числу участников стали массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», Всероссийский День снега, Всероссийская декада спорта и здоровья, 80-я легкоатлетическая эстафета «Весна Победы», туристическое мероприятие «Майская прогулка», областной этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч», X Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут», Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», легкоатлетический марафон «Европа-Азия» и другие. Всего в массовых соревнованиях на Среднем Урале в 2016 году приняли участие 2,5 млн человек.

Поставленная Евгением Куйвашевым задача по созданию условий для формирования принципов здорового образа жизни населения подкрепляется конкретными проектами: так, в 2016 году в Свердловской области с привлечением источников внебюджетного финансирования реализовано 38 инвестиционных проектов по строительству малобюджетных спортивных сооружений шаговой доступности. В том числе введены в эксплуатацию 16 универсальных спортивных площадок, восемь хоккейных кортов, семь волейбольных площадок, два футбольных поля с искусственным покрытием, два школьных стадиона, две лыжные базы и крытые теннисные корты.

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