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10:25 (мск), источник: Интерфакс

Жалобы на арест челябинского экс-губернатора Юревича и его имущества поступили в суды

Челябинск/Екатеринбург. 21 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Апелляционная жалоба на арест имущества и кассационная жалоба по мере пресечения бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, обвиняемому во взяточничестве и подстрекательстве к клевете, поступили в суды Челябинска и Екатеринбурга.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска, апелляционная жалоба на арест имущества М. Юревича поступила в суд 19 июня.

«В ближайшие дни материалы будут направлены на рассмотрение в Челябинской областной суд», — отметила консультант суда Наталья Прохорова.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе Свердловского областного суда, в облсуд поступила кассационная жалоба от адвоката в интересах М. Юревича.

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«19 июня поступила. Жалоба передана на рассмотрение судье», — сказал собеседник агентства, не уточнив, что именно обжаловалось.

В свою очередь, адвокат М. Юревича Игорь Трунов сообщил агентству, что это жалоба по мере пресечения о заочном аресте экс-губернатора.

Как сообщалось, в начале июня Центральный районный суд Челябинска арестовал имущество бывшего губернатора на сумму свыше 3 млрд рублей.

Адвокат М. Юревича обжаловал данное решение, направив 14 июня апелляционную жалобу по почте.

Под арест попали восемь объектов недвижимости — семь в Москве и земельный участок в Челябинске. Кроме того, суд арестовал счета в отдельных банках, находящихся в Москве, Екатеринбурге и Челябинске.

По версии следствия, М. Юревич в период с января 2011 по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 млрд рублей.

Бывший губернатор Челябинской области сейчас находится за границей. 10 апреля он должен был явиться на допрос, однако адвокат сообщил, что его подзащитный не смог прилететь в Екатеринбург по состоянию здоровья.

5 мая М. Юревич был объявлен в международный розыск. 12 мая Ленинский райсуд Екатеринбурга отказал следствию в заочном аресте экс-губернатора, однако 24 мая Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию следствия на это решение.

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