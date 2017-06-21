Двораковский не считает авантюрой поход в мэры Омска

Сегодня, 21 июня, мэр Омска Вячеслав Двораковский отчитался о своей работе за 2016 год. Он сумел отразить как достоинства, так и недостатки деятельности администрации, чем вызвал симпатию даже у коммунистов.

В беседе с журналистами мэр также подвел итоги своей пятилетней деятельности. Как выяснилось, он не считает авантюрой свой поход в главы Омска в мае 2012 года.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

— Назвать авантюрой работу руководителя города у меня язык не поворачивается. Другое дело, что сложности, которые возникают, они прогнозируемы. В Омском варианте они были немножко больше. Однако все делают люди, объединенные одной целью. Они вместе договариваются и добиваются результата вместе. Поэтому назвать авантюрой не могу, жалеть тоже не могу. Не устаю повторять, что настоящая дорога — в неизведанное.

Отметим, что полномочия Двораковского официально истекают 11 июля. Однако нового мэра Омска назначат только в конце ноября. И теперь стоит вопрос, продолжит ли действующий градоначальник руководить городом до конца осени или передоверит эту функцию с 12 июля своему первому заму Сергею Фролову.