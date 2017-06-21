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10:19 (мск), источник: Sputnik.by

Китай бесплатно поставит в Беларусь партию броневиков CS/VN3

Белорусские военнослужащие уже прошли в КНР курс обучения по эксплуатации данных бронеавтомобилей на заводе в китайском городе Чунцин.

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Вооруженные Силы Беларуси получат от Китая на безвозмездной основе партию бронеавтомобилей CS/VN3, сообщили Sputnik в Министерстве обороны республики.

Военная техника будет направлена в республику из КНР по соглашению с Министерством национальной обороны Китая о безвозмездной военно-технической помощи.

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«С 21 июня начнется поставка очередной партии техники и имущества. В этот раз наши Вооруженные Силы получат новейшие бронированные машины CS/VN3», — сказали в Минобороны.

Там также уточнили, что белорусские военнослужащие уже прошли в КНР курс обучения по эксплуатации данных бронеавтомобилей на заводе в китайском городе Чунцин.

Весной 2015 года из КНР в ВС Беларуси поступили автомобили FAW HongQi L5, а ранее — автомобили DongFeng Mengshi EQ2050.

Броневик CS/VN3 был впервые представлен на Zhuhai Air Show в 2014 году. Это транспортное средство, специально предназначенное для быстрого боевого развертывания, он может выполнять задачи по разведке, ведения боевых действий в условиях города. На бронетранспортере установлена 30-мм автоматическая пушка, он также может оснащаться противотанковыми управляемыми ракетами. CS/VN3C является амфибией и может перевозить 7 солдат, включая водителя, наводчика и командира машины.

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