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09:55 (мск), источник: Publika.md

Лидер ДПМ Влад Плахотнюк находится с визитом в Брюсселе

Председатель Демпартии Влад Плахотнюк находится с визитом в Брюсселе. Он уже встретился с некоторыми европейскими политическими лидерами.

Источник: Publika.md

Они обсудили отношения между Молдовой и Европейским союзом, стратегию развития нашей страны и внедренные реформы.

Влад Плахотнюк заверил евродепутатов из фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов в том, что начатые реформы уже дают результаты, а у правительства есть полная поддержка парламентского большинства.

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Европейские лидеры, в свою очередь, поддержали шаги, предпринятые молдавскими властями в процессе сближения с ЕС. Они призвали ДПМ напрямую информировать о достигнутом прогрессе, поскольку некоторые молдавские политики предоставляют информацию, не соответствующую действительности.

Вице-председатель парламентской фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов Кнут Флекенштайн рекомендовал молдавским депутатам продолжить дебаты по поводу законопроекта о смене избирательной системы.

Влад Плахотнюк отметил, что законодатели учтут и рекомендации Венецианской комиссии при рассмотрении этого проекта во втором чтении. Лидер ДПМ также представил европейским партнерам законопроект о запрете российской пропаганды, отметив, что это важная мера для обеспечения информационной безопасности Молдовы.

Европарламентарии поддержали инициативу, уточнив, что сообщество против разногласий между Молдовой и Россией, однако призывает Кишинев защитить собственные интересы. В июле в европарламенте пройдут дебаты по вопросу дезинформации и пропаганды, на основании законопроекта, разработанного ДПМ.

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