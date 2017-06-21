Верховный суд сократил срок экс-акиму Костаная Ахмедбеку Ахметжанову

«Убрали самую тяжкую статью 366 часть 4 “Получение взятки в особо крупном размере” за недоказанностью. Плюс ко всему применили амнистию. Постановление еще не вышло, только вчера огласили, но то, что срок сократили, это точно — с 13 лет до менее 6 лет», — сообщил адвокат.

В то же время Геращенко отметил, что на этом защита останавливаться не собирается.

«Мы считаем, что на данный момент нам удалось добиться много, но мы и дальше будем бороться», — заключил он.