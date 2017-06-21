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09:59 (мск), источник: Ведомости

Тулееву сделали операцию на позвоночнике

Администрация Кемеровской области сообщила о состоянии здоровья губернатора региона Амана Тулеева.

Источник: РИА "Новости"

«[Губернатору] была проведена операция на позвоночнике. Подробнее о его состоянии можно будет узнать во время завтрашней пресс-конференции», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе обладминистрации.

Сайт администрации Кемеровской области сообщил, что глава региона ушел в 10-дневный отпуск 22 мая, однако по его истечении Тулеев публично не появлялся, а его обязанности продолжил исполнять первый заместитель губернатора Владимир Чернов.

В администрации сначала сообщили, что отпуск продлен до 16 июня, а затем, 19 июня, что отпуск продлен на неопределенный срок. Сообщения СМИ о якобы тяжелой болезни Тулеева официально не комментировались.

Во вторник, 20 июня, «Коммерсантъ» написал, что Тулеев не вернется на работу из отпуска. По данным газеты, чиновнику важно остаться в должности до 1 июля, чтобы пробыть губернатором ровно 20 лет, и в Кремле решили пойти ему навстречу. «Здоровье Тулеева не внушало оптимизма, даже когда он шел на последние губернаторские выборы в 2015 г.», — заявил изданию политолог Виталий Иванов.

Тулеев руководит регионом с 1997 г.

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