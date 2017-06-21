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10:57 (мск), источник: ИА Башинформ

ЦИК России определил кандидата на должность главы Центризбиркома Башкирии

УФА, 21 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. ЦИК России предложил переизбрать на новый срок действующего главу Центризбиркома Башкирии Хайдара Валеева.

Источник: Башинформ

Решение об этом принято сегодня на заседании организаторов выборов в Москве. Поддержали данное решение 12 членов ЦИК России, один воздержался. Центризбирком Башкирии в новом составе соберется на первое заседание 27 июня, по окончании срока полномочий предыдущей комиссии. На этом заседании будет определен руководитель ведомства на предстоящие пять лет.

В Башкортостане сформирован новый состав Центральной избирательной комиссии. Глава республики своим указом назначил шесть членов Центральной избирательной комиссии. Депутаты Госсобрания Башкортостана также определили шесть членов Центральной избирательной комиссии республики с правом решающего голоса.

Новый состав избирался в связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии 26 июня 2017 года. В соответствии с федеральным и региональным законодательством о выборах, в ЦИК РБ нового состава войдут 12 членов с правом решающего голоса.

Половина членов республиканского избиркома назначается Госсобранием, другая половина — Главой Башкортостана. При этом как Госсобрание, так и Глава республики должны назначить не менее одного члена избирательной комиссии на основе поступивших предложений ЦИК России.

Центризбирком России ранее рекомендовал Главе республики назначить членом региональной комиссии нового состава нынешнего председателя — Хайдара Валеева, а Государственному Собранию — Марину Долматову, секретаря комиссии действующего состава.

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