Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Песков прокомментировал разговоры об отставке губернатора Тулеева
Как живут самые толстые люди нашего времени
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет
Безрукова, Климова с детьми и другие на премьере «Трансформеров»
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Похудевшая Скулкина похвасталась фигурой в купальнике - СМИ
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Жена 86-летнего Ивана Краско высказалась о наследстве актера
Калашниковой подарили квартиру за 40 миллионов
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
12Акции протеста 12 июня
11:42 (мск), источник: Sputnik.by

Беларусь договорилась с ЕС по процедуре принятия нелегальных мигрантов

Беларусь сумела убедить европейских партнеров в необходимости переходного периода, в течение которого республика пока не будет принимать граждан третьих стран или лиц без гражданства, подлежащих реадмиссии.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Соглашение о реадмиссии между Беларусю и ЕС согласовано и может быть парафировано (пройти процедуру предварительного подписания — Sputnik) до конца года, сообщил Sputnik начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун по итогам экспертных консультаций, которые прошли накануне в МВД Беларуси. В консультациях принимали участие представители государственных органов Беларуси и делегация от генерального директората по миграции и внутренним делам Европейской комиссии.

Читайте также
МВД: около 80% беженцев прибыло в Беларусь из Украины

«Экспертные консультации с Европейским союзом мы закончили. Вроде нашли взаимоприемлемый вариант, который устраивает одну и вторую сторону. Надеемся, что в этом году мы парафируем это соглашение и приступим к внутригосударственным процедурам», — рассказал Бегун.

Сложности в переговорах с ЕС до последнего момента были связаны с отсутствием в Беларуси инфраструктуры для приема лиц, подлежащих реадмиссии (возвращению в назад в страну граждан, незаконно проникших на территорию других государств — Sputnik). В связи с чем белорусская сторона просила предусмотреть переходный период, в течение которого страна не принимала бы граждан третьих стран или лиц без гражданства, подлежащих реадмиссии.

В ходе экспертных консультаций было найдено компромиссное решение.

«Переходный период остается, но он сокращен. За это время мы успеем успешно реализовать проект Международной технической помощи, подготовим инфраструктуру для приема нелегальных мигрантов», — заметил Бегун.

Реализация проекта Международной технической помощи, который предусматривает в том числе и создание миграционных центров, рассчитана на 2017−2022 годы. На эти цели Евросоюз планирует выделить Беларуси порядка 7 миллионов евро.

Вопрос о реадмиссии напрямую связан с упрощением визового режима с ЕС. Ранее в начале июня Бегун заявлял, что уже в следующем году шенгенские визы для белорусов могут подешеветь почти вдвое — до 35 евро вместо существующего размера консульского сбора в 60 евро.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Молодого сотрудника нашли повешенным на 'Речицадреве'
СМИ рассказали о работе Минфина над пенсионной реформой
«Ъ» рассказал о «бизнес-подходе» Киева в переговорах с Трампом
Биржевой курс доллара впервые с февраля превысил 60 рублей
Сечин доложил Путину об открытии нового месторождения
При убитом на вокзале в Брюсселе нашли мощную бомбу
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Португалию
В Мурманске выпал снег
Спорт
Акинфеев vs Роналду: отбить золотой мяч Сегодня Россия сыграет второй, и главный, матч группового этапа Кубка конфедераций
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Министерства РФ переедут в небоскребы
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь