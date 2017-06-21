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10:48 (мск), источник: Sputnik.md

Стала известна программа визита Додона в Азербайджан

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, с кем встретится в рамках официального визита в Азербайджан.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Глава Республики Молдова Игорь Додон проведет несколько встреч с властями Азербайджана в рамках своего официального визита в эту страну.

Ранее сообщалось, что президент Молдовы совершит визит в Азербайджан 21—23 июня.

«Состоятся встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым, с председателем Милли Меджлиса, с премьер-министром Азербайджанской Республики, а также с представителями молдавско-азербайджанского культурного общества. Нам есть что обсудить с руководством Азербайджана. Рассчитываем на плодотворный визит», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме Додона, возглавляющего молдавскую делегацию, в Азербайджан вылетели председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаная и башкан Гагаузии Ирина Влах.

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