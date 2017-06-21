Стала известна программа визита Додона в Азербайджан

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Глава Республики Молдова Игорь Додон проведет несколько встреч с властями Азербайджана в рамках своего официального визита в эту страну.

Ранее сообщалось, что президент Молдовы совершит визит в Азербайджан 21—23 июня .