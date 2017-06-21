Стала известна программа визита Додона в Азербайджан
Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, с кем встретится в рамках официального визита в Азербайджан.
Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, с кем встретится в рамках официального визита в Азербайджан.
КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Глава Республики Молдова Игорь Додон проведет несколько встреч с властями Азербайджана в рамках своего официального визита в эту страну.
Ранее сообщалось, что президент Молдовы совершит визит в Азербайджан
«Состоятся встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым, с председателем Милли Меджлиса, с
Кроме Додона, возглавляющего молдавскую делегацию, в Азербайджан вылетели председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаная и башкан Гагаузии Ирина Влах.