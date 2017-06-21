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12:05 (мск), источник: AmurMedia.ru

Компания из Хабаровска попала под новые санкции США

Список опубликован накануне на сайте американского Минфина.

Хабаровск, 21 июня, AmurMedia.

Во вторник, 20 июня Минфин США на своём официальном сайте опубликовал новый санкционный список, в который вошли 19 человек из России и Донбасса, а также ряд частных компаний и банков. Среди компаний, попавших в санкционный список, значится и компания «Дальневосточная строительная дирекция», офис которой находится в Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Рамблер. Новости.

Минфин США ввёл санкции против 19 граждан и 19 частных компаний, под которые попали замглавы Минэкономразвития России Сергей Назаров, шесть российских банков и даже байк-центр «Ночных волков».

Санкции также были введены против дочерних предприятий трубопроводной компании «Транснефть», в том числе, АО «Черномортранснефть», ООО «Дальневосточная строительная дирекция», АО «Негосударственный пенсионный фонд «Транснефть», ООО «Центр управления проектом «Восточная Сибирь — Тихий Океан» (ЦУП ВСТО) и целый ряд других дочерних структур компании.

«Против “Транснефти” санкции были введены еще 12 сентября 2014 года, а вот против ее “дочек” нет, теперь ситуация меняется», — констатирует партнер Консалтинговой группы «НЭО Центр» Александр Ракша.

«Дальневосточная строительная дирекция» занимается инжиниринговыми услугами.

Официальный представитель «Транснефти» не прокомментировал расширение санкционного списка на дочерние структуры монополии.

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