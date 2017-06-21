Компания из Хабаровска попала под новые санкции США

Хабаровск, 21 июня, AmurMedia.

Во вторник, 20 июня Минфин США на своём официальном сайте опубликовал новый санкционный список, в который вошли 19 человек из России и Донбасса, а также ряд частных компаний и банков. Среди компаний, попавших в санкционный список, значится и компания «Дальневосточная строительная дирекция», офис которой находится в Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Рамблер. Новости.

Минфин США ввёл санкции против 19 граждан и 19 частных компаний, под которые попали замглавы Минэкономразвития России Сергей Назаров, шесть российских банков и даже байк-центр «Ночных волков».

Санкции также были введены против дочерних предприятий трубопроводной компании «Транснефть», в том числе, АО «Черномортранснефть», ООО «Дальневосточная строительная дирекция», АО «Негосударственный пенсионный фонд «Транснефть», ООО «Центр управления проектом «Восточная Сибирь — Тихий Океан» (ЦУП ВСТО) и целый ряд других дочерних структур компании.

«Против “Транснефти” санкции были введены еще 12 сентября 2014 года, а вот против ее “дочек” нет, теперь ситуация меняется», — констатирует партнер Консалтинговой группы «НЭО Центр» Александр Ракша.

«Дальневосточная строительная дирекция» занимается инжиниринговыми услугами.

Официальный представитель «Транснефти» не прокомментировал расширение санкционного списка на дочерние структуры монополии.