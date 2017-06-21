Камышловский чиновник лишился поста за несоответствие должности

В ходе проведенной проверки было установлено, что Сергей Сухогузова приняли на должность заместителя главы администрации по экономике. Однако спустя несколько месяцев его повысили, и он был назначен на должность заместителя главы мэрии Камышлова.

В соответствии с требованиями для того, чтобы занять эту должность необходимо иметь стаж муниципальной службы не менее 6 лет или стаж работы по специальности в сфере экономики не менее 7 лет. Тем не менее, вопреки установленным правилам, на момент назначения стаж государственной службы Сергея Сухогузова составлял 1,1 года, а стаж работы по специальности (экономика) — 2 года 9 месяцев.

В итоге прокуратура в Камышловский районный суд направила исковое заявление с требованием к администрации городского округа расторгнуть трудовой договор с чиновником. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, возложив на администрацию муниципалитета обязанность расторгнуть трудовой договор с заместителем главы администрации (по экономике).

Распоряжением и.о. главы администрации Сухогузов уволен с занимаемой должности.