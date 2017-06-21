«Дело Любочки» сдвинется с места в начале июля

Процесс получил резонансную известность как «Дело Любочки».

Напомним, бизнесмен выкупил авторские права у создателей «Любочки» и «Степаныча», дизайнера Игоря Вахитова и скульптора Сергея Норышева. Затем он подал иск к издательству «Омский ракурс», которое в подарочном альбоме «Омские маршруты к 300-летию города» опубликовало снимки этих скульптур. По мнению Рудакова, фотографии были размещены неправомерно без согласия с ним как правообладателем. Суд удовлетворил иск и назначил компенсацию в размере 20 тыс. рублей.

Администрация города, проходившая по делу третьим лицом, и издательство подали апелляцию. Однако производство по делу приостановили до вступления в силу другого решения — Куйбышевского райсуда, который, в свою очередь, рассматривал иск юристов муниципалитета и признал именно мэрию правообладателем данных скульптур.

Омский областной суд оставил решение первой инстанции в силе, оно вступило в силу 7 июня. Таким образом, 8-й ААС смог вновь приступить к процессу. Заседание состоится уже 3 июля.