Депутаты поддержали переименование аэропорта Астаны

«Есть много примеров, когда международные аэропорты переименовывались в честь выдающихся государственных и политических деятелей. Например, можно вспомнить международный аэропорт имени Ататюрка, аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке, аэропорт Шарля де Голля в Париже и в целом такого рода переименование — это международная практика, часто встречается», — сказал мажилисмен Маулен Ашимбаев журналистам после пленарного заседания Палаты.

Он отметил, что в более 30 странах аэропорты названы в честь тех или иных выдающихся государственных деятелей.

«Такое решение принято нашим Правительством. Оно отражает тот большой вклад, который внёс глава нашего государства в становление независимого Казахстана. Он инициатор экономических, политических и социальных реформ в нашем государстве за годы независимости», — отметил Маулен Ашимбаев. Он напомнил, что проведена огромная работа по модернизации Казахстана, и страну уважают в мире за успехи во внешней политике.

Депутат Азат Перуашев поздравил всех казахстанцев с этим событием.

«У меня коллега из Швейцарии прилетел после нашего нового аэропорта в новый терминал Шереметьево, мы все там бывали, и говорит — знаете, такое ощущение, как будто попал на поколение назад, хотя там тоже современный, продвинутый, серьёзный аэропорт», — рассказал он.

Азат Перуашев добавил, что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заслуживает, чтобы его имя зафиксировали в истории.

«Президент Назарбаев как создатель современной казахской государственности заслуживает, чтобы его имя было зафиксировано в истории и было связано именно с инновационными технологичными решениями, такими, каким является новый Астанинский аэропорт. Такими, как Назарбаев университет, где сегодня учится элита казахстанской молодёжи. Поздравляю всех нас с этой хорошей новостью», — заключил он.

Аэропорт Астаны 21 июня получил новое название — «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».