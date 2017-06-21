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11:24 (мск), источник: АиФ Самара

Глава департамента городского хозяйства Самары оштрафован на 3000 рублей

Штраф наложен за нарушения сроков выдачи разрешений на установку рекламных конструкций.

Прокуратура Самары возбудила дело об административном правонарушении в отношении руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Вячеслава Коновалова, сообщает надзорное ведомство.

Основанием для возбуждения дела послужили выявленные прокуратурой факты нарушения сроков выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Самары.

Постановлением мирового судьи Ленинского района Самары Вячеслав Коновалов оштрафован на три тысячи рублей.

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