Глава департамента городского хозяйства Самары оштрафован на 3000 рублей

Прокуратура Самары возбудила дело об административном правонарушении в отношении руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Вячеслава Коновалова, сообщает надзорное ведомство.

Основанием для возбуждения дела послужили выявленные прокуратурой факты нарушения сроков выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Самары.

Постановлением мирового судьи Ленинского района Самары Вячеслав Коновалов оштрафован на три тысячи рублей.