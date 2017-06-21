Глава департамента городского хозяйства Самары оштрафован на 3000 рублей
Штраф наложен за нарушения сроков выдачи разрешений на установку рекламных конструкций.
Штраф наложен за нарушения сроков выдачи разрешений на установку рекламных конструкций.
Прокуратура Самары возбудила дело об административном правонарушении в отношении руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Вячеслава Коновалова, сообщает надзорное ведомство.
Основанием для возбуждения дела послужили выявленные прокуратурой факты нарушения сроков выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Самары.
Постановлением мирового судьи Ленинского района Самары Вячеслав Коновалов оштрафован на три тысячи рублей.