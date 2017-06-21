Депутаты Манского района потребовали отставки его главы
Депутаты Манского райсовета потребовали отставки главы района Николая Козелепова.
Депутаты Манского райсовета потребовали отставки главы района Николая Козелепова.
Сегодня, на очередной сессии Манского райсовета его депутаты потребовали отставки главы района Николая Козелепова. Такое решение было принято по результатам рассмотрения его отчета о проделанной работе с декабря 2015 по июнь 2017 года.
«За это время Козелепов не сумел организовать работу администрации по выводу района из сложной экономической ситуации, — рассказывает депутат Манского райсовета от ЛДПР Сергей Меднис, — никакого движения вперед не произошла — ситуация только ухудшилась».
Именно поэтому, большинством голосов, депутаты не приняли отчет главы и потребовали его добровольной отставки.
«Я сомневаюсь, что Козелепов действительно уйдет сам, — говорит Меднис, — поэтому сейчас мы готовимся обращаться к краевым властям, как уже делали с предыдущим главой района».
Напомним, что прежний глава Манского района Сергей Белоножкин также был отправлен в отставку усилиями депутатов райсовета.