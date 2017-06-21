Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Песков прокомментировал разговоры об отставке губернатора Тулеева
Постиранные вещи нельзя сушить в квартире
Лавров сравнил критику США с разговорами «бабушек на лавочке»
5 болезней из песочницы
"Слишком поздно опомнились": Хирург ответил на решение США
Пожар в Grenfell Tower Десятки человек погибли, выжившие штурмуют чиновников и требуют отставки Терезы Мэй
Безрукова, Климова с детьми и другие на премьере «Трансформеров»
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Похудевшая Скулкина похвасталась фигурой в купальнике - СМИ
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
74-летняя женщина показала фигуру после занятий в спортзале
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Жена 86-летнего Ивана Краско высказалась о наследстве актера
Калашниковой подарили квартиру за 40 миллионов
Новый кроссовер Kia Stonic представлен официально
Глава Uber подал в отставку
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
12Акции протеста 12 июня
11:47 (мск), источник: Newslab.ru

Депутаты Манского района потребовали отставки его главы

Депутаты Манского райсовета потребовали отставки главы района Николая Козелепова.

Источник: Reuters

Сегодня, на очередной сессии Манского райсовета его депутаты потребовали отставки главы района Николая Козелепова. Такое решение было принято по результатам рассмотрения его отчета о проделанной работе с декабря 2015 по июнь 2017 года.

«За это время Козелепов не сумел организовать работу администрации по выводу района из сложной экономической ситуации, — рассказывает депутат Манского райсовета от ЛДПР Сергей Меднис, — никакого движения вперед не произошла — ситуация только ухудшилась».

Именно поэтому, большинством голосов, депутаты не приняли отчет главы и потребовали его добровольной отставки.

«Я сомневаюсь, что Козелепов действительно уйдет сам, — говорит Меднис, — поэтому сейчас мы готовимся обращаться к краевым властям, как уже делали с предыдущим главой района».

Напомним, что прежний глава Манского района Сергей Белоножкин также был отправлен в отставку усилиями депутатов райсовета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ГИБДД: жара расслабляет и притупляет бдительность водителей
СМИ рассказали о работе Минфина над пенсионной реформой
«Ъ» рассказал о «бизнес-подходе» Киева в переговорах с Трампом
Биржевой курс доллара впервые с февраля превысил 60 рублей
Сечин доложил Путину об открытии нового месторождения
При убитом на вокзале в Брюсселе нашли мощную бомбу
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Португалию
В Мурманске выпал снег
Спорт
Акинфеев vs Роналду: отбить золотой мяч Сегодня Россия сыграет второй, и главный, матч группового этапа Кубка конфедераций
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
С петербургского застройщика взыскали долги по зарплате
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь