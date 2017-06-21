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11:58 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области депутаты увеличили арендную плату за землю в 200 раз

Прокуратура обнаружила нарушения законодательства в Полтавском районе.

Депутаты Совета Полтавского муниципального района внесены изменения в Положение о порядке исчисления и уплаты в бюджет арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Полтавского муниципального района Омской области, согласно которым коэффициенты для расчета арендной платы за землю выросли в 200 раз — со ставки 0,012 до 2,4. Из-за этого ежегодная арендная плата за участок земли площадью более 3000 выросла почти до 250 млн рублей, что значительно выше его кадастровой стоимости.

«Данное увеличение являлось экономически необоснованным и противоречило основным принципам определения арендной платы, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582, что нарушало права землепользователей Полтавского района, в том числе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.

Прокурор Полтавского района вынес протест на незаконный нормативно-правовой акт, после чего ставки были снижены до коэффициента 0,024.

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