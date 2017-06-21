В Омской области депутаты увеличили арендную плату за землю в 200 раз
Прокуратура обнаружила нарушения законодательства в Полтавском районе.
Прокуратура обнаружила нарушения законодательства в Полтавском районе.
Депутаты Совета Полтавского муниципального района внесены изменения в Положение о порядке исчисления и уплаты в бюджет арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Полтавского муниципального района Омской области, согласно которым коэффициенты для расчета арендной платы за землю выросли в 200 раз — со ставки 0,012 до 2,4.
«Данное увеличение являлось экономически необоснованным и противоречило основным принципам определения арендной платы, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от
Прокурор Полтавского района вынес протест на незаконный