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11:47 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Елизавета Солонченко избрана главой Нижнего Новгорода

Елизавета Солонченко избрана главой Нижнего Новгорода. Такое решение депутаты приняли на заседании 21 июня 2017 года.

На данный пост претендовали Елизавета Солонченко и Евгений Лазарев. Первая выдвинута группой депутатов из 40 человек (но при этом не согласована генсоветом своей партии), второй — самовыдвиженец. За Солонченко проголосовали 39 из 39 присутствующих на Думе депутатов (это больше половины от установленного числа депутатов — 47), за Лазарева — никто.

Как сообщалось ранее, президиум генсовета «Единой России» не рассмотрел на очередном заседании вопрос согласования кандидатуры на пост главы Нижнего Новгорода. Ряд источников предполагал, что это связано с тем, что в ЕР может рассматриваться вопрос о возможности перехода Нижнего Новгорода на одноглавую систему МСУ. При этом, согласно Регламенту Гордумы, глава города должен быть избран в срок не более одного месяца после досрочного прекращения полномочий предыдущего главы города — то есть до 24 июня.

Нижний Новгород остался без главы города почти месяц назад, 24 мая Иван Карнилин ушел в отставку по собственному желанию. Тогда же группа депутатов из 40 человек высказалась за назначение Елизаветы Солонченко новым руководителем города. Пока, согласно Уставу, она занимает должность и.о. главы, так как до этого была единственным заместителем. На заседании 24 мая Солонченко попросила депутатов вопрос о назначении главы на 7 июня — для прохождения всех необходимых согласований. 5 июня местное отделение «Единой России» выдвинуло кандидатуру Елизаветы Солонченко на пост главы Нижнего Новгорода. Однако 7 июня внеочередное заседание Думы не состоялось, и вопрос был отложен на очередное заседание — 21 июня. И.о. главы города пояснила, что решение местного отделения партии по выдвижению кандидата должен согласовать Генсовет партии, и одного дня для этого будет недостаточно.

Елизавета Солонченко была заместителем главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина с 2012 по 2015 год, заместителем Ивана Карнилина — с октября 2015 года.

Елизавета Солонченко родилась 15 марта 1972 года. Окончила ННГУ им. Н. И. Лобачевского, ГУ ВШЭ — Executive МВА. Руководитель фракции «Единая Россия» в городской Думе Нижнего Новгорода. Секретарь местного отделения «ЕР» в Нижнем Новгороде.

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