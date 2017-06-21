Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Пара ведет свободную от еды жизнь
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Тайная сила кошек: правда или вымысел
Стало известно о новом бизнесе Тимати
Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
В Киеве назвали позором встречу Порошенко и Трампа – СМИ
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
74-летняя женщина показала фигуру после занятий в спортзале
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Самолет США с украинскими военными летит в Россию – СМИ
Не оставили шансов - Порошенко о встрече с Трампом
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
12Акции протеста 12 июня
12:11 (мск), источник: Ведомости

Депутаты разрешили ФСО закрывать персональные данные охраняемых персон

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о расширении полномочий Федеральной службы охраны (ФСО), сообщает агентство «Москва».

Источник: РИА "Новости"

Принятые поправки дают органам госохраны право использовать на безвозмездной основе аэропорты, аэродромы, вертолетные станции, посадочные площадки, морские и речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения. Сотрудники ФСО получат право временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на охраняемых трассах и им будет разрешено «обеспечивать охрану находящихся на стоянке воздушных судов и иных транспортных средств, используемых в целях транспортного обслуживания и (или) обеспечения безопасности объектов государственной охраны».

После того, как закон вступит в силу, сотрудникам ФСО будет запрещено размещать в СМИ и интернете информацию, в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы о себе, других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам госохраны, о своей служебной деятельности или деятельности органов госохраны. Их также включат в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

Поправки дадут сотрудникам ФСО право определять перечень вещей, запрещенных к проносу и провозу на охраняемые объекты.

В законопроекте прописано право ФСО «принимать меры по защите персональных данных объектов госохраны и членов их семей».

Обработка таких данных может осуществляться с согласия охраняемых лиц или с согласия органов госохраны, кроме персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами.

Читайте также
Путин наделил ФСБ правом изымать земельные участки и объекты имущества для госнужд

Законопроект дает сотрудникам ФСО право «обнажить оружие и привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения», например, если задерживаемый с обнаженным оружием приблизится к ним или прикоснется к оружию сотрудника ФСО. В ситуации необходимой обороны и при крайней необходимости сотрудникам ФСО будет дано право при отсутствии либо невозможности (нецелесообразности) применения специальных средств или оружия вправе использовать любые подручные средства (в том числе транспортные), передает ТАСС.

Проступки, в результате которых сотрудники ФСО нарушат закон о госохране или кодекс этики ФСО, а также несоответствие сотрудников требованиям к их личным и профессиональным качествам, установленным законом, «служат основанием для увольнения со службы или с работы в органах государственной охраны», говорится в законопроекте.

Основанием для отказа в приеме на службу в органы госохраны или для увольнения из ФСО становятся освобождение от уголовного наказания, употребление наркотиков или спайсов без назначения врача, а также занятие предпринимательской деятельностью.

Комментарии
18
Без Имени
Ну вот, теперь (вор в законе) в полном соответствии. Можно писать без скобочек.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
максим !!!
Самое главное так это то что коррупционеров теперь будут защищать в путинской стране на госуровне ! по сути чиновники высшего ранга могут не отчитываться о своем имуществе и доходах а разглашение такой информации третьими лицами будет считаться преступлением ! все финита ля комедия маски сброшены ,воруйте путинцы теперь свободно
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр Невский
Дмитрий Анатольевич и компания благодарит Владимира Владимировича за столь насущный и злободневный закон. Следующим этапом - выдача лицензий на отстрел всех, кто суёт нос в дела высокопоставленных "охраняемых персон".
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Агрегаторы персональных данных выдают информацию кому угодно
11 февраля© Ньюстюб
Швейцария готова обмениваться налоговой информацией с Россией
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу
«Ъ» рассказал о «бизнес-подходе» Киева в переговорах с Трампом
Сечин доложил Путину об открытии нового месторождения
Супруг Елизаветы II принц Филипп попал в больницу
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Португалию
В Мурманске выпал снег
Спорт
Россия идет на Роналду Сборная России на спартаковском стадионе в Москве примет команду Португалии во главе с Криштиану Роналду
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
С петербургского застройщика взыскали долги по зарплате
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Девочку без взрослых и с большим чемоданом задержали на вокзале Она призналась, что решила поехать на летние каникулы к бабушке в Калининград, потому что родители уделяют ей очень мало времени.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь