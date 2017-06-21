Депутаты разрешили ФСО закрывать персональные данные охраняемых персон

Принятые поправки дают органам госохраны право использовать на безвозмездной основе аэропорты, аэродромы, вертолетные станции, посадочные площадки, морские и речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения. Сотрудники ФСО получат право временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на охраняемых трассах и им будет разрешено «обеспечивать охрану находящихся на стоянке воздушных судов и иных транспортных средств, используемых в целях транспортного обслуживания и (или) обеспечения безопасности объектов государственной охраны».

После того, как закон вступит в силу, сотрудникам ФСО будет запрещено размещать в СМИ и интернете информацию, в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы о себе, других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам госохраны, о своей служебной деятельности или деятельности органов госохраны. Их также включат в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

Поправки дадут сотрудникам ФСО право определять перечень вещей, запрещенных к проносу и провозу на охраняемые объекты.