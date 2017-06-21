Профильный комитет Заксобрания Нижегородской области одобрил продажу понтонного моста через Волгу

Министр земельных и имущественных отношений региона Екатерина Пивоварова, представляя депутатам доклад, отметила, что необходимость в использовании данного наплавного моста отсутствует, так как в августе текущего года будет запущено движение по дублеру Борского моста.

Депутат парламента Дмитрий Горлов в ходе обсуждения вопроса спросил, есть ли уже покупатель моста. «Это довольно интересный объект. Заявился ли кто-то, для того, чтобы его купить?» — сказал он, добавив, что его также можно пустить на металлолом. Екатерина Пивоварова в свою очередь отметила, что сначала мост будет выставлен на аукцион, если в аукционе никто не примет участие, будут рассматриваться альтернативные варианты продажи или эксплуатации моста.

Ранее агентству «НТА-Приволжье» в профильном министерстве сообщили, что рыночная стоимость моста будет определена независимым оценщиком в соответствии с действующим законодательством в случае утверждения постановления Законодательным собранием.

Кроме включение моста в проект приватизации, из прогнозного плана приватизации исключается нежилое помещение на ул. Чаадаева в Нижнем Новгороде в связи с его передачей в безвозмездное пользование Нижегородской епархии РПЦ для организации образовательного процесса «Православной гимназии во имя святого благоверного князя Александра Невского города Нижнего Новгорода» и комплекс нежилых зданий в Дзержинске в связи с передачей их в безвозмездное пользование МБУ ДО «Детская школа искусств № 4».