Кабмин сегодня направит в парламент проект пенсионной реформы

Кабинет министров Украины сегодня направит на рассмотрение парламента пакет законопроектов о пенсионной реформе. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер Владимир Гройсман, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Отдельно хотел бы сказать, что мы сегодня направим в украинский парламент пакет законов по важной пенсионной реформе для украинских граждан. Как вы знаете, впервые этот законопроект рассматривали 17 мая, потом мы провели обсуждение экспертной средой», — сказал Гройсман.

Как сообщалось, Порошенко поручил Кабмину осенью повысить пенсии и отменить их налогооблажение.

Проект пенсионной реформы Кабмин одобрил 17 мая, его презентовал премьер Владимир Гройсман. Позже документ рассмотрел Нацсовет реформ.