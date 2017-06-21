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12:26 (мск), источник: 112.ua

Кабмин сегодня направит в парламент проект пенсионной реформы

Ранее законопроекты рассмотрел Нацсовет реформ.

Кабинет министров Украины сегодня направит на рассмотрение парламента пакет законопроектов о пенсионной реформе. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер Владимир Гройсман, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

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«Отдельно хотел бы сказать, что мы сегодня направим в украинский парламент пакет законов по важной пенсионной реформе для украинских граждан. Как вы знаете, впервые этот законопроект рассматривали 17 мая, потом мы провели обсуждение экспертной средой», — сказал Гройсман.

Как сообщалось, Порошенко поручил Кабмину осенью повысить пенсии и отменить их налогооблажение.

Проект пенсионной реформы Кабмин одобрил 17 мая, его презентовал премьер Владимир Гройсман. Позже документ рассмотрел Нацсовет реформ.

Премьер прогнозировал, что документ будет направлен в Раду 19—20 июня.

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