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12:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Украине не стоит ждать от США помощи — Савченко

По словам депутата Верховной Рады Надежды Савченко, не стоит ожидать никакого бесплатного летального вооружения, потому что это ведет к эскалации конфликта.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, считает, что Киеву не стоит ждать от США «никакого бесплатного летального вооружения» и разрешения проблем Украины.

Президент Петр Порошенко находится сейчас в Вашингтоне с рабочим визитом, где во вторник встретился с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, министром обороны Джеймсом Мэттисом, главами МВФ и Всемирного банка. По информации Белого дома, в ходе короткого разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией в Украине. Порошенко по итогам встречи отметил, что увидел в США надежного стратегического партнера. Он также заявил, что получил от Трампа заверения в продолжении антироссийских санкций до выполнения минских соглашений. При этом Порошенко на встрече с Тиллерсоном обсудил «пути предоставления оборонительного оружия» Украине.

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«Не стоит ожидать никакого бесплатного летального вооружения, потому что это ведет к эскалации конфликта, это понятно. Твердая, поддержка — да, конечно. А когда американцы нас не поддерживали? Всегда твердо поддерживали… Поэтому санкции (США против РФ будет — ред.) исключительно в той мере, в которой они будут выгодны Америке. Поэтому не стоит ожидать, что кто-то своими руками решит за нас наши проблемы», — сказала Савченко в комментарии телеканалу «112. Украина» в среду.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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