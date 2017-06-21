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13:50 (мск), источник: ТАСС

Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сообщения о том, что показанные президентом РФ Владимиром Путиным режиссеру Оливеру Стоуну видеокадры операции в Сирии были ошибочными, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это утверждение неверно», — сказал он, заявив, что может подтвердить достоверность видеоролика, который демонстрировал Путин. «Это были действительно материалы Минобороны», — добавил он. По его словам, иные домыслы «неверны и неуместны».

Песков не стал детально отвечать на вопрос, кому принадлежал смартфон, с экрана которого Путин показывал Стоуну кадры. «(Это был телефон) одного из сотрудников, обеспечивающих работу президента», — сказал он.

Накануне издание «Медуза» заявило, что на показанных Путиным Стоуну кадрах запечатлена не операция ВКС РФ в Сирии, а атака американской авиации на талибов в Афганистане. Сцена, во время которой Путин демонстрирует Стоуну эти кадры, вошла в документальный фильм «Интервью с Путиным», который на минувшей неделе вышел на экраны в США на телеканале Showtime.

Комментарии
11
А Б
ВВП в очередной раз крупно подставили его подчинённые. ВВП показал Стоуну на смартфоне видео операции, осуществлённой ВВС США в Афганистане ещё в 2013 году. Кроме того, как выяснилось, это видео вообще было скачано с сайта Пентагона. Министр обороны РФ Шойгу тогда же показывал это видео ВВП как пример действия США в Афганистане. В свете этого все попытки Пескова опровергнуть якобы ошибочные данные, гроша ломанного не стоят.
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Александр Невский
Что за пиарщики у ВВП работают? Где масштаб??? Нужно было презентовать это как уничтожение ИГИЛ в режиме онлайн. Прямо с экрана смартфона... пальцем Верховного главнокомандующего.
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максим !!!
что борьба с коррупцией фейковая ,что с терроризмом - по сути такова суть режима ,одна сплошная иллюзия и обман
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