Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии

«Это утверждение неверно», — сказал он, заявив, что может подтвердить достоверность видеоролика, который демонстрировал Путин. «Это были действительно материалы Минобороны», — добавил он. По его словам, иные домыслы «неверны и неуместны».

Песков не стал детально отвечать на вопрос, кому принадлежал смартфон, с экрана которого Путин показывал Стоуну кадры. «(Это был телефон) одного из сотрудников, обеспечивающих работу президента», — сказал он.

Накануне издание «Медуза» заявило, что на показанных Путиным Стоуну кадрах запечатлена не операция ВКС РФ в Сирии, а атака американской авиации на талибов в Афганистане. Сцена, во время которой Путин демонстрирует Стоуну эти кадры, вошла в документальный фильм «Интервью с Путиным», который на минувшей неделе вышел на экраны в США на телеканале Showtime.