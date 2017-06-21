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13:08 (мск), источник: Интерфакс

Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU — Натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу, но его отогнал российский истребитель Су-27, передает журналист, находившийся на борту министра.

Самолеты НАТО попытались сопроводить самолет министра обороны РФ над нейтральными водами Балтийского моря, когда он летел в Калининград. Самолет, в котором находился глава Минобороны, сопровождался эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27.

Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал истребитель Су-27. Он продемонстрировал натовскому истребителю вооружение, качнув крыльями. После этого натовский F-16 ушел в сторону.

В среду в Калининграде Шойгу проведет выездное заседание коллегии военного ведомства, которое будет посвящено вопросам обеспечения безопасности на Западном стратегическом направлении.

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