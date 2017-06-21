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12:52 (мск), источник: РИА Крым

Все стройки Олега Геншафта в Ялте остановлены — Ростенко

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости (Крым). Все крымские стройки украинского бизнесмена с американским гражданством Олега Геншафта на данный момент остановлены.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

«Строительство всех объектов остановлено, по большинству из них проходят суды. Ни о какой стройке не идет и речи, все отключены от электропитания, отменена градостроительная документация. Рассматривается законность выделения участков», — сообщил Ростенко.

По словам главы Ялты, решения по объектам Геншафта будут приняты по итогам судов. «Дальше мы будем предпринимать какие-либо действия по результатам судов», — рассказал Ростенко.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), бизнесмен Олег Геншафт после воссоединения Крыма с Россией продолжил застройку побережья Крыма, в частности планировал построить жилой комплекс в Алупке. Кроме того, фирма захватила 423 квадратных метра муниципальной земли в данном курортном поселке. Геншафт стал «легендой» после того, как власти тогда еще украинского Крыма пытались снести забор, установленный бизнесменом на пляже. Забор сносили несколько раз, столько же раз Геншафт его устанавливал на старое место.

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