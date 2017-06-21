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12:49 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Минобороны назвало количество призванных в ВСУ офицеров запаса

По словам министра обороны Степана Полторака, призванные офицеры пройдут обучение в учебных центрах, а затем в случае подписания контракта будут направлены на службу в зону антитеррористической операции.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Министерство обороны завершило призыв офицеров запаса, сообщил 21 июня министр обороны Степан Полторак.

«Нет никаких проблем (с призывом), отбор почти 1 тысячи человек практически завершен», — сказал министр.

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По словам Полторака, призванные офицеры пройдут обучение в учебных центрах, а затем в случае подписания контракта будут направлены на службу в зону антитеррористической операции.

Также министр уточнил, что в Украине около 96 тысяч офицеров запаса.

Ранее Минобороны сообщило, что министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о порядке призыва офицеров запаса на военную службу в 2017 году. Согласно приказу, могут быть призваны лица в возрасте до 43 лет, которые прошли полный курс военной подготовки по программе офицеров запаса и окончивших военные кафедры.

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